İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığından Bursa Birinci Vazifen mitingine güçlü destek

Özel KELKİT - BİLECİK / YENİÇAĞ

Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, çok sayıda partilinin yer aldığı Bursa Birinci Vazifen Mitingi , partinin genel politikalarına ve ülkenin geleceğine yönelik güçlü mesajların verildiği önemli bir platform oldu. Türkiye’nin geleceği ile ilgili kaygıları olan herkes ortak bir umutla bu mitingde buluştu. Genç-yaşlı, şehirli-kırsal fark etmeksizin her kesimden binlerce kişi, yalnız siyasi tercihler için değil, ülkenin geleceğini omuzlama kararlılığıyla meydanda yer aldı.

Mitinge yoğun bir destekle katılan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı , Bursa'daki diğer il ve ilçe teşkilatlarından gelen partililerle de bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Güçlü ve toplu bir şekilde, birlik ve beraberlik ile hareket eden, ellerinde Türk Bayrakları ve Son Kale İYİ Parti Biz Varız yazılı beyaz tişörtlerle miting alanına gelen İYİ Parti Karesi Teşkilatı miting alanında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. İlçe Teşkilatı miting boyunca sloganlara eşlik ederek coşkuyu artırdı.

İlçe Başkanı Cahit Can Tekin , miting sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen bu önemli mitingde yer almaktan gurur duyduk. Milletimizin birliğine, devletimizin bekasına sahip çıkmak; Cumhuriyetimizin temel değerlerini savunmak ve tarihî sorumluluğumuzu yerine getirmek için güçlü bir şekilde mitingimizde yerimizi aldık. Kalabalık ve coşku görülmeye değerdi. Her slogan Türk Milleti’nin ortak duygusunun yansımasıydı. Bu miting sadece siyasi bir çağrı değil, vatanımız ve bayrağımız için bir seferberlik halidir. Liderimiz Müsavat Dervişoğlu Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve çözüm yollarını milletimizle paylaşmıştır. Bizim Komisyonumuz Büyük Türk Milletidir. İYİ Parti Karesi İlçe teşkilatı olarak, ülkemizin geleceği için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz," dedi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini bir kez daha güçlü şekilde haykırıyoruz : “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" DEDİ…

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı'nın bu tür ulusal çapta etkinliklere katılımı, partinin yerel ve ulusal düzeydeki siyasi faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.