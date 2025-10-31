YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Sayın Cahit Can Tekin'in başkanlığında, yeni dönemin ilk olağan İlçe Yönetim Kurulu toplantısını başarıyla tamamladı. İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin tam katılımıyla gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki döneme dair önemli kararlar alındı ve kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Teşkilatlanma çalışmaları masaya yatırıldı Önümüzdeki süreçte Karesi halkıyla buluşmayı hedefleyen, siyasi ve sosyal içerikli faaliyetlerin planlaması yapıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, alınan tüm kararların partiye, Karesi ilçesine ve tüm teşkilata hayırlı ve uğurlu olması temenni edildi.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Sn. Cahit Can Tekin yaptığı değerlendirmede, "İYİ Parti olarak, İYİ Bir Türkiye, İYİ Bir Karesi mücadelemize hazırız. Değerli hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm bulma azim ve kararlılığındayız. Yönetim kurulumuzla birlikte belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda, enerjimizi sahaya yansıtarak Karesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu toplantımız, yeni dönemin başlangıcı için güçlü bir sinyaldir," dedi.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı, belirlenen yeni stratejiler ve planlanan faaliyetlerle Karesi ilçesinde siyasi ve sosyal alanda etkinliğini artırmayı hedefliyor.