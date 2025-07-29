İYİ Parti Karesi, Toygar Mahallesi'nde halkla iç içe

BALIKESİR / ÖZEL KELKİT

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, sahada olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, parti heyeti Toygar Mahallesi'ndeki kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler boyunca, Başkan Tekin ve beraberindeki heyet, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, vatandaşlar ekonomik durumdan yerel hizmetlere kadar geniş bir yelpazede görüşlerini dile getirdi. İYİ Parti temsilcileri de vatandaşların sorularını yanıtlayarak, partinin bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Toygar Mahallemizdeki hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Onların sesine kulak vermek, dertlerine ortak olmak ve beklentilerini anlamak bizim için çok önemli. Bizim amacımız, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurarak onların nabzını tutmak ve sorunlarına gerçekçi çözümler üretmektir. Bu tür ziyaretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İYİ Parti olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Parti yetkilileri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan bu ziyaretlerin, partinin yereldeki etkinliğini artırma ve halkla doğrudan bağ kurma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti. İYİ Parti Karesi İlçe Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde de farklı mahallelerde benzer buluşmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.