İYİ Parti Karesi’den emekliye güçlü destek: Yanınızdayız!

Özel Kelkit-Balıkesir/YENİÇAĞ

İlçe Başkanlığı, daha önce de emekli derneklerini ziyaret ederek sorunları hakkında bilgi edinmişti. Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, emekliler ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen oturma eylemi, 15.00-17.00 saatleri arasında yapıldı.

Etkinlik sonrası konuşan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin şunları söyledi:“Emeklilerimiz, yıllarca çalışarak alın teriyle ülkemizin her köşesine değer katmıştır. Ancak bugün, hak ettikleri yaşam standartlarının çok altında bir hayat sürmeye mahkûm edilmişlerdir. Ülkemizin kalkınmasında büyük payı olan değerli emeklilerimizin sorunlarına dikkat çekmek için buradayız.İYİ Parti olarak, emeklilerimizi hiçbir zorlukta yalnız bırakmayacak, onların sesi olmayı sürdüreceğiz.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı olarak, Balıkesir’de, Karesi’de yaşayan değerli emeklilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle duyuruyoruz. Emeklilerimiz, bu vatanın kalkınması, refahı ve geleceği için yıllarca alın teri dökmüş fedakâr insanlardır. Ne yazık ki, aldıkları maaşlar, artan ev kiraları, faturalar ve gıda fiyatları karşısında eriyip gitmektedir. Bu durum, vicdanları yaralayan, kabul edilemez bir tablodur. İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı olarak, emeklilerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya ve bu hakların teslim edilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki, bugünün emeklilerine sahip çıkmak, yarınlarımızın teminatı için atılan en önemli adımlardan biridir.”