İYİ Parti Karesi’den Paşaalanı Mahallesi muhtarlığına ziyaret

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı muhtarlık ziyaretlerine devam ediyor.

Son olarak Paşaalanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak’ı ziyaret eden İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri mahalle muhtarı Mustafa Ak ile mahallenin ihtiyaçları, mevcut durum ve geleceğe yönelik projeler kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarete İl Sekreteri Vehbi Akkılınç, Kepsut İlçe Başkanı Mevlüt Tüfekçioğlu da katıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin : Bizler muhtarlık kurumunun demokrasimizin temel taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. Muhtarlarımıza yaptığımız ziyaretler ortak akılla hareket etme, mahallerimizin geleceği için birlikte çalışma kültürünü pekiştiriyor. Nazik misafirperverlikleri için Paşaalanı Mahallemizin Değerli Muhtarı Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum.