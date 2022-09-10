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İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman MHP Milletvekilinin iddialarına cevap verdi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un katıldığı bir toplantıda ‘’CHP ya da İYİ Parti’nin Kayseri meydanında hiç miting yapmadığını, esnaf ziyaretlerinin de ayarlanmış olduğu’’ iddialarına cevap verdi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 20:39
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İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman MHP Milletvekilinin iddialarına cevap verdi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman MHP Milletvekilinin iddialarına cevap verdi
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HASAN MERT ÇAKMAK - KAYSERİ / YENİÇAĞ

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman’ın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un iddialarına şu ifadelerle cevap verdi:

“İYİ Partimiz kurulduğu günden itibaren her zaman esnafıyla, çiftçisiyle, genciyle ve emekçisiyle bir arada olmuş, bir arada olmaya da devam edecektir. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de 4 yıl gibi kısa bir süreye 3. kez Türkiye turu sığdırmış, ayak basmadığı ilçe neredeyse kalmamıştır. Çünkü partimizin misyonu milletiyle birlikte, milletiyle iç içe olma ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.

Bu amaçla sizin de geçtiğimiz aylarda belirttiğiniz gibi artan hayat pahalılığı, açıklananın çok üzerinde olan enflasyon rakamları ve her gün gelen zamlarla beli bükülen milletimizin sesi olmak için sadece İYİ Parti Kayseri teşkilatları olarak sadece son 2 yılda 4000’in üzerinde esnaf ve vatandaşımızla bir araya geldik. Bu ziyaretlerimizi de açık bir şekilde basında ve sosyal medyalarımızda sürekli paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. İnanıyoruz ki milletimizin bağrından filizlenen mücadelemiz her zaman karşılığını bulacaktır. Çünkü İYİ Parti halkın içine çıkmaktan imtina edenlerden olmamıştır.

Ayrıca Sayın Ersoy’un Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in şehrimizde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle ittifaklarının el birliğiyle gerçekleştireceği mitingi şimdiden kıyaslama çabaları da durumlarının vahametinin göstergesidir. Büyük ortağınız Akp’nin de desteğiyle şehrin dört bir yanına afişler asarak ve fabrika fabrika gezerek bindirilmiş kıtalarla mitinge adam toplama çabalarınız fayda vermeyecektir.

Bırakın 100binlerin gelmesini, 18 Eylül’de meydanı kaplayan en büyük şey kaleye astığınız pankart olacaktır.”

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Erciyes Üniv. mezunuyum
10.09.2022 21:03
Baki Bey siz bari böyle konuşmayın. Böyle konuştukça yıllarca oy verdiğim mhp den nefret ediyorum  
 
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