İYİ Parti Kemer İlçe Başkanlığı'na Tolga Kaviş atandı

Antalya /Aynur Kaya Çağlar

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, düzenlenen törende Kaviş'e görev tevdi beratını sundu. Başkan Kaya yaptığı konuşmada, "Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Kemer İlçe Başkanımıza ve yeni ilçe yönetimimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Kemer İlçe Başkanı Tolga Kaviş'in bölgeyi çok iyi tanıyan bir isim olduğunu belirten Kaya, "Kendisini Kemer’i çok iyi bilen ve hemşerilerimizi kucaklayacak biri olarak görüyoruz. Daha önce MHP’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Kaviş, gelinen noktada İYİ Parti’de siyasi çalışmalarına devam etme kararı almıştır." dedi.

Törene İYİ Parti Antalya İl Yönetimi ve partililer yoğun ilgi gösterdi. Yeni dönemde Kemer’de güçlü bir teşkilatlanma süreci yürüteceklerini belirten Kaviş, İYİ Parti çatısı altında Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını ifade etti.