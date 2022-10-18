İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız : Köylüler ihmal edilmemeli

AHMET SUİÇMEZ – KOCAELİ / YENİÇAĞ

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız il binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Yıldız’a İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen, Ayşegül Babacan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Canbaz, Mustafa Gebeş, Nurcan Acaroğlu Göktaş da eşlik etti. Toplantıda Yıldız ve meclis üyeleri Büyükşehir Meclisinde görüşülen kırsal köylerin mahalleye çevrilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Toplantıda büyükşehir meclisinde kırsal köylerin mahalle statüsüne geçirilmesinin önemine ve Cedit Mahallesi konusuna da değinen Yıldız, “2 yıl önce bu yıl bitirilmesi düşünülen yapılaşma 2 müteahhit enflasyona dayanamayıp gitmek zorunda kaldı. Ciddi bir sorumluluk ciddi bir ihmal var.” dedi.

Yıldız’ın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

“KÖYLÜLER MAĞDUR EDİLMEMELİ”

“Bunların köy statüsüne geçememesini soruyoruz. Burada Büyükşehir’in sunulan genelgeyi de geri çekmesi bir soru işareti. Köylüler mağdur edilmemeli.

“BEN FESHEDİYORUM DİYE EDİLECEK BİR KURAL DEĞİL”

Kırsal mahalle komisyonu feshedildi bunu da Ağustos 2021-Ekim 2022 Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İzmit, Karamürsel ve Başiskele Belediyeleri onayladı. Bu konu bu şekilde ben feshediyorum diye feshedilecek bir konu değil. Ben ilk toplantıda bunu gündeme getirdim başkana ve haklısınız dediler. Çalışma yapalım ve son aşamada imar komisyonuna havale edelim süreci onlar ilerletsin dedi biz bu şekilde anlaştık ama 1 yıl içerisinde hiçbir komisyon toplanmadı. İzmit Karamürsel ve Başiskele mecliste onaylandı. 9 ilçeyle ilgili ne olduğunu bilmiyoruz. Komisyonun feshedildiği süreçte de buradan gelecek paralar ilçe belediyelerinin gelirleridir biz karışamayız kendi idareleri dediler. Biz tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşin yanlış ve hazin olan tarafı da buydu. Tarım ve hayvancılık beka meselesidir. Tarım ve hayvancılığın girdileri de çok yüksek.

“HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR BAŞKA YERLERE İTİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Yıldız’dan sonra köylerin statüsüne dair sunum yapan Nurcan Acaroğlu Göktaş, “Köylerin bazı yetkileri vardır, mahallerin yoktur köylerin elinden bu kanun çıkarılan yasayla bir gecede gitmiş oldu. Bağlı bulundukları ilçe belediyeler ve sahip oldukları tüm yerler devredilmiş oldu. Kimi yerler satıldı ve yapılaşma oldu. Yıllarca hayvancılıkla uğraşanlar başka yerlere itilmeye çalışılıyor.” dedi.

“KÖYLERDE MÜTHİŞ TALAN VAR ”

Meclis Üyesi Fevzi Canbaz, “İlçe meclislerinde de sorduk büyükşehir meclislerinde de sorduk Gebze’de bütün köyleri planlamaya aldılar ve birkaç bin dönüm yer haricinde bütün köyler planlamaya girdi. Körfez belediyesinin köylerinden körfez belediyesinin kasasına Marmara otoyolundan kaynaklı kasasına para yağdı. Bizim de bunu sürekli gündeme getirmemizden rahatsız oldular. Yine komisyon kuruldu. Biz dedik ki köyleri bilen köy kökenli meclis üyeleri olsun. Bende köy kökenli bir çiftçiyim. Köylerde müthiş bir talan var. Tarım arazilerine temel atıyorlar. Muhtarlar engel olmaya çıkıyor ve muhtarları tehdit ediyorlar. Yasa çıkacak deyip kafalarına göre tarım arazilerine inşaat yapıyorlar. Köy yerleşik alanlarının dışında bulunan yerler kentsel. Diğer ilçelerde bir çalışma yok. Köylümüz gerçekten mağdur durumda. İlçe belediyelerimiz köylüye tohum dersi veriyor ama madem öyle o zaman gelin bütçe koyun. Köylerimizin bütçeleri yok. Biz buradan bütün ilçe belediyelerine ve Büyükşehir belediyesine köylüyü destekleyecek bütçe koymasını talep ediyoruz.

Arkadaşların 2 yıllık ciddi emekleri var bu emeklerin altında köylülerin mağduriyetinin giderilmesi var. Buradaki gündemin ciddiyetinin farkındalığı için bu toplantıyı yaptık. Bu konuyu biz köylülerin ileride yaşayacağı mağduriyeti engellemek için gündeme getiriyoruz. O yüzden köylülerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz.” dedi.

“CİDDİ BİR İHMAL VAR “

Cedit mahallesi konusuna da değinen Yıldız, “2 yıl önce bu yıl bitirilmesi düşünülen yapılaşma ne oldu. 2 müteahhit enflasyona dayanamayıp gitmek zorunda kaldı. Ciddi bir sorumluluk ciddi bir ihmal var. Hala da hafriyatı yapılmamış bir mahalleden bahsediyoruz. “ dedi.