İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayı Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Kocaeli’den 2. sıra milletvekili adayı olmuştu

Şanbaz Yıldız, son genel seçimde Kocaeli’den 2. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Bu görevle Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik’ten sorumlu olacaktı.

Son paylaşımında “Başaracağız” demişti

Şanbaz Yıldız, dün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, yeni görevine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Başaracağız. Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’ın çağrısıyla önemli bir sorumluluk üstlendim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Kocaeli başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik illerimizin yerel seçimlere dönük koordinasyonu şahsıma verildi. Yoğun bir çalışma sürecine girmeden önce, Genel Başkanımız Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 7 ilimizde yerel seçim sürecinin partimiz açısından en iyi şekilde geçmesi için canla başla çalışacağımı Kocaeli kamuoyuna sunmak istiyorum. Hep birlikte başaracağız.”

Şanbaz Yıldız, 1980 darbesi döneminde Ankara Ülkü Ocakları 2. başkanlığı yapmış, 2004 yerel seçimlerinde MHP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, 2018 yılında ise İYİ Parti’ye geçmişti.

Şanbaz Yıldız’ın siyasi hayatı

Şanbaz Yıldız, 10 Nisan 1963 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta okulu Şereflikoçhisar’da okudu. Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nde eğitim görürken 1980 darbesi ile beraber yargılanan isimler arasında yer aldı. Okulu yarım bırakmak zorunda kalan Şanbaz Yıldız, darbe döneminde Ankara Ülkü Ocakları 2. başkanlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Yıldız, 1989 yılında Kocaeli’ye yerleşti. MHP’de siyaset yapan Yıldız, 2004 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2018 yılında MHP’den istifa eden Yıldız, İYİ Parti’ye geçti. 4 buçuk yıl il başkanlığı yapan Yıldız, 14 Mayıs 2023’te yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti 2. sıra milletvekili adayı oldu.

Şanbaz Yıldız, Hatice Yıldız ile evliydi ve Kocaeli KTO meclis üyesi Cevat Yıldız adında bir çocuk babasıydı.