İYİ Parti Konya’da coşkuyla start verdi

Abdurrahman KARA / Yeniçağ Konya

İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir ULUSOY, milletvekili adaylarından Fahrettin Yokuş, Ünal KARAMAN ve diğer adaylar ile birlikte önceki İl Başkanı merhum Gökhan Tozoğlu'nun kabrini ziyaret ederek vefa örneği gösterdiler.

Daha sonra Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerinin türbesini ziyaret eden milletvekili adayları halkın yoğun bir teveccühü ile karşılaştı.. Kapu Camiinde Cuma namazı kılan devamında esnaf gezisi yapan milletvekili adayları esnafın ilgisi karşısında memnun kaldı.

Konu ile ilgili konuşan İl Başkanı Kadir ULUSOY " Aslında İl Başkanlığı görevini teslim aldıktan bu yana çalıştığı piar grubunun yönlendirmesiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını, özellikle saha çalışmalarına önem verdiklerini, bundan sonrada adaylar ile planlı bir şekilde merkez ve ilçelerde çalışarak en iyi sonucu alacaklarını, esnaf ziyareti sırasında gösterilen ilgiden memnun olduğunu" ifade etti.