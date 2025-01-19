İYİ Parti kurucularından Ankara Bağımsız Milletvekili Koray Aydın'ın babası toprağa veriliyor

İYİ Parti'nin kurucularından, Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Ankara Bağımsız Milletvekili Trabzonlu Koray Aydın'ın babası Halil İbrahim Aydın, bugün Ankara'da toprağa veriliyor.

KORAY AYDIN SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Acı haberi duyuran Milletvekili Koray Aydın, "Ailemizin ulu çınarı, sevgili babam Halil İbrahim Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah'ın sonsuz rahmeti üzerine olsun. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun.” dedi.

Ailemizin ulu çınarı, sevgili babam Halil İbrahim Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Yüce Allah'ın sonsuz rahmeti üzerine olsun. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun.



Sevgili babam Halil İbrahim Aydın, bana, ailemize ve tüm çevresine vatan, millet, din ve devlet sevgisini aşılayan,… pic.twitter.com/uTSVtnLELt — Koray Aydın (@korayaydintr) January 18, 2025

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLİYOR

Halil İbrahim Aydın’ın cenaze töreni 19 Ocak 2025 Pazar günü ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde gerçekleştirileceği ve ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

DERVİŞOĞLU DA KATILACAK

Aydın’ın cenazesine İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu da katılacak. Koray Aydın, Meral Akşener'in ayrılmasının ardından yapılan İYİ Parti Kongresi'nde Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkanlık için yarışmıştı. Genel Başkanlığı Dervişoğlu'nun kazanmasından bir süre sonra Koray Aydın, İYİ Parti'den istifa etmişti.