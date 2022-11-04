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İYİ Parti kurucularından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik kimdir?

İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik, 2018 seçimlerinde kurucularından olduğu İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilmiştir. İşte İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik hakkındaki detaylar…

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:29
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İYİ Parti kurucularından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik kimdir?

İYİ Parti kurucularından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik kimdir?
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Ahmet Çelik, 25 Kasım 2017’de kurulan İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almaktadır. Ahmet Çelik, 2018 seçimlerinde kurucularından olduğu İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, 1 Temmuz 1957’de Ağrı’da dünya geldi.

Ahmet Çelik, lise öğreniminin Vefa Lisesi’nde tamamlarken üniversite öğrenimini ise Ege Üniversitesi’nde yaptı. Ahmet Çelik, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm bölümü mezunudur.

Ahmet Çelik, Sitil Çizgi (UKİ) Erkek Giyim Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Sitil Çizgi şirketler Gurubu yüzde 100 Türk sermayesi ile kendi markasını yaratan ve erkek giyim sektöründe hızlı ve sağlam adımlarla büyüyen, Türkiye'nin önde gelen Erkek giyim firmasıdır.

1999 ve 2006 yılları arasında Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanlığını yürüten Ahmet Çelik, 2012 ile 2016 yılları arasında ise Türkiye Briç Federasyonu Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur.

Öte yandan Ahmet Çelik, 2000 ile 2018 yılları arasında İstanbul Aksaray Yeraltı Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmıştır.

Vefalılar Derneği Divan Üyesi olan Ahmet Çelik, Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

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