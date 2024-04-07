İYİ Parti Kurucusu ve İstanbul eski milletvekili Ahmet Çelik: İYİ Parti başında kalması talimatı sebebiyle Akşener’in de kurultayda aday olacağı anlaşılmaktadır

Yerel seçimlerden ağır yara alarak çıkan İYİ Parti’de istifası beklenen Genel Başkan Meral Akşener, partinin olağanüstü seçimli kurultaya gideceğini açıklarken tarih olarak ise 27 Nisan’ı gösterdi.

Kurultayın çok yakın bir tarihte yapılacak olması parti içinde rahatsızlığa neden olurken İYİ Parti Kurucusu ve İstanbul eski Milletvekili Ahmet Çelik de yeni genel başkan adaylarının hazırlık ve çalışma yapmalarına fırsat verilmeden adeta bir oldubitti amaçlandığını dile getirdi.

Ahmet Çelik, “Genel Başkan Meral Akşener’i rehin alan iradenin, “İYİ Parti başında kalması talimatı” sebebiyle Akşener’in de kurultayda aday olacağı anlaşılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ BAŞINDA KALMASI TALİMATI SEBEBİYLE”

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulunan Ahmet Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerde aldığı ağır yenilgi sonrası olağanüstü seçimli kurultay kararı almak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kurultay tarihini 27 Nisan olarak açıkladı.

Açıklanan tarih itibarıyla, seçimli kurultay için tanınan 22 günlük sürenin yeni genel başkan adaylarının gerekli hazırlıklarını yapmaları için yeterli olmadığı ortadadır. Aceleye getirilmek istendiği çok açık olan bu kurultay takvimi ile yeni genel başkan adaylarının hazırlık ve çalışma yapmalarına fırsat verilmeden adeta bir oldubitti amaçlanmaktadır.

Daha önceki “Başarısızlık halinde siyaseti bırakacağı” beyanlarının aksine Genel Başkan Meral Akşener’i rehin alan iradenin, “İYİ Parti başında kalması talimatı” sebebiyle Akşener’in de kurultayda aday olacağı anlaşılmaktadır."

Ahmet Çelik, daha önce yaptığı açıklamada ise Meral Akşener’in genel başkanlık koltuğundan ayrılması ve partinin kongreye gitmesini gerektiğini belirtmişti.

Ahmet Çelik’in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyleydi:

2023 Genel Seçimlerinde 6 partinin oluşturduğu ittifakın (6’lı masa) 18 ay boyunca yaptığı toplantılarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı Türkiye tarafından bilindiği halde bir aday ismini genel başkanlar düzeyinde ifade etmemiş olan Sayın Meral Akşener kendi ifadesi ile “kazanması riskli” adayla seçime girilmesinin yolunu açmıştır.

Sürecin sonunda yaptığı itirazla Millet İttifakı seçmenini demoralize eden Sayın Meral Akşener’in oynadığı masadan kalkma tiyatrosu ile seçim, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a altın tepside hediye edilmiştir.

“BÜYÜK PARALARLA MİLLETVEKİLİĞİ SATILDI”

2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday listeleri hakediş, liyakat, bilgi beceri bir kenara bırakılarak hazırlanmış ve İYİ Parti meclis grubumuzun bir kısmı büyük paralar ödeyerek milletvekilliği satın almıştır.

Sayın Meral Akşener siyaseten rehin olduktan sonra, İYİ Parti’nin teşkilat ve seçmenlerinin taleplerini dikkate almayıp 31 Mart seçimlerine tek başına girme kararı alarak partimizi geleceği olmayan tabela partisi haline getirmiştir. Partimizi iktidar yapmak yerine şahsına dünyalık yapmayı tercih etmiştir. İYİ Parti ticari şirket haline getirilmiştir.

“AKŞENER 1 DAKİKA O KOLTUKTA OTURAMAZ”

Sayın Meral Akşener, sizin 1 dakika daha genel başkanlık makamını işgal etmeye hakkınız yoktur. Partimizi yetkili organlarını acilen olağanüstü kongre takvimini açıklamaya davet ediyorum.

Kaybedecek zamanımız yoktur, bugünden itibaren 2028 seçimlerine hazırlanacağız.