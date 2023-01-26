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Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti

Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:20
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İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı istifa etti

Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti
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Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve milletin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiği demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu kaydetti.

Cihan Paçacı, "Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberde Paçacı'nın "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'Dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'Dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'Var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

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1950
26.01.2023 16:51
Cihan bey babamın memleketi Malatyalı olmanız beni üzdü, Boğaziçi rektörü Naci bey de Malatyalı, İsmet paşaya da mi saygınız yok, Malatyalı olarak, çok üzücü, çok yazık, üzüldüm  
 
1950
26.01.2023 16:47
Cihan bey İyi Partiyi, meclise taşıyıp, Türkiye’nin kilit partisi haline kim getirdi? Bay Kemal, hiç mi vicdan yok sizde? Peki chp niye Meral hocamın Başbabakanlığına, hatta sonra CB evet desin??Ayıp  
 
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