Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve milletin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiği demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu kaydetti.



Cihan Paçacı, "Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.



Söz konusu haberde Paçacı'nın "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'Dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'Dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'Var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.