İYİ Parti Kuşadası'na çıkartma yaptı!

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İYİ Parti Kuşadası'na çıkartma yaptı!

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İl Başkanı Ahmet Ertürk, İlçe Başkanı Behçet Alp, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri, Aydın İl Yönetim kurulu üyeleri ve Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Kuşadası'na çıkartma yaptı.

Şerif AKARSU - AYDIN / YENİÇAĞ

Öğleden sonra başlayan STK ziyaretlerinin ilk durağı Kuşadası Esnaf Odası oldu. İYİ Parti heyetini Başkan Ahmet Çalım ve yönetim kurulu karşıladı.

Daha sonra Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Esnaf Kefalet Kooperatifini ziyaret eden heyet, Kuşadası sokaklarında vatandaşların dert ve sorunlarını dinledi.

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Ziyarette, daha güzel bir Kuşadası için oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fikir alışverişinde bulunuldu. Kuşadası'nda bulunan sorunların çözümü üzerine sohbetler edildi.

İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, "Aydın Milletvekilimiz Ömer Karakaş, İl Başkanımız Ahmet Ertürk, Kuşadası Belediye İYİ Parti Meclis Üyeleri, Aydın İl Yönetim kurulu üyeleri ve Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte STK'ları ziyaret ettik. Daha sonrada sokaklarda vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Kuşadası için her zaman birlikte olduğumuzu kendilerine ilettik.

Değerli oda başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine bizlere göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ederiz." diye konuştu.

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İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp'in ev sahipliğinde akşam verilen yemekte 17 İlçe başkanı bir restoranda bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

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