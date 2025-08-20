İYİ Parti lideri ameliyat oldu! İsmail Saymaz duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Saymaz, Burnunda tümör tespit edilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun burnunda tümör tespit edildiğini, iyi huylu olduğu belirtilen timörün ameliyatla alındığını açıkladı.

Evinde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, sağlık sürecinin ardından parti mesaisine yeniden başladı.

"BURNUNDA TİMÖR TESPİT EDİLDİ"

İsmail Saymaz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti.

Burnunda tümör tespit edildi.

İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı.

Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı.

Dervişoğlu’na geçmiş olsun."

