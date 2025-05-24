İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Bahçeli'ye teşekkür eden teröristti hatırlatarak dört kelimelik cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karabük programı kapsamında Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleşti.

Dervişoğlu, "İçinde bulunduğunuz günlerde yaşanan bir takım olumsuzluklar ruhları incittiği kadar gönülleri de incitiyor" dedi.

Diyarbakır'da 2015 yılında 3 polisin şehit olduğu terör saldırısında bombayı hazırladığını ancak kendisinin yerleştirmediğini söyleyen PKK'lı teröristin tahliye edildiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği yönündeki haberleri hatırlatan Dervişoğlu, "Böyle de ilginç şeyler oluyor" dedi.

Dervişoğlu'nun bir diğer adresi Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Karabük şubesi oldu.