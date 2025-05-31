İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ programı kapsamında Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Köyü'nde çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin toprağa düşürdükleri terin karşılığını alamadığını kaydeden Dervişoğlu, "Planlama yapmazsanız karşı karşı kalınacak sonuç budur. Doğal afet beklemeye gerek yok. En büyük afet planlama yapmadan ülkeyi yönetebileceğini sanan yönetici ve siyasetçi tipidir. En büyük felaket budur. Bu ülkenin çiftçisini, işçisini, emeklisini mağdur eden yönetim anlayışı, bu ülkenin başına felaket olarak çökmüştür. Bu iktidar gitmeden bu felaket bitmez" dedi.