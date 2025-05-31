İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı 1

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ programı kapsamında Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Köyü'nde çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin toprağa düşürdükleri terin karşılığını alamadığını kaydeden Dervişoğlu, "Planlama yapmazsanız karşı karşı kalınacak sonuç budur. Doğal afet beklemeye gerek yok. En büyük afet planlama yapmadan ülkeyi yönetebileceğini sanan yönetici ve siyasetçi tipidir. En büyük felaket budur. Bu ülkenin çiftçisini, işçisini, emeklisini mağdur eden yönetim anlayışı, bu ülkenin başına felaket olarak çökmüştür. Bu iktidar gitmeden bu felaket bitmez" dedi.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı 2

Dervişoğlu'nun konuşması ardından çiftçiler yaşadıkları sorunları anlattı. Üniversite mezunu olduğunu ve baba mesleği çiftçilik yapmak için köyünde kaldığını belirten genç bir çiftçi, "Atatürkümüzün 'Köylü milletin efendisidir' şeklinde bir sözü vardı ama köylü artık efendi olmaktan çıktı ayaklar altına alındı. Herkesi sindirdiler, kimse sesini çıkaramıyor.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı 3

Bir şey söyleyince terörist ilan ediliyoruz. Zamanında bir çiftçi amcamız 'Anamızı ağlattınız' dedi, 'Ananı da al git' dendi. Adamın başına gelmeyen kalmadı. Buradaki çiftçi ağabeylerim de bir şey demeye korkuyor. Hepimizin buna sesini çıkarması gerekiyor" dedi.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı 4

Artan kirlilik seviyesine işaret ederek "Ergene Nehri bizi öldürüyor" diyen bir başka vatandaş ise nehirden aldığı örneği Dervişoğlu'na teslim etti.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı 5
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayakalr altına alındı 6
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