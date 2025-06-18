İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu konuşmasına dün tahliyesi gerçekleşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dilekleri ile başladı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Öncelikle, Sayın Ümit Özdağ’a

Bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"ÖZDAĞ’IN SİLİVRİ’DEN KURTULMASINA SEVİNİYORUZ"

Ancak, ifade etmeliyim ki,

Biz, Hukuka uygun olmayan bir tutuklamanın,

Aylarca süren hak mahrumiyetinin tahliye ile neticelenmesine değil,

Ümit Özdağ’ın Silivri’den kurtulmasına seviniyoruz.

Tekrar Aramıza hoş geldin diyoruz.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEKNOLOJİK FARKI GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Bu hafta sona erecek olan

2024-2025 eğitim öğretim yılı vesilesiyle,

Eğitim davamız ile başlayacağım.

Çünkü bu üstümüzden geçen füzelere, savaş uçaklarına,

İstihbarat ve iletişim ağlarına bakarken,

İki ülke arasındaki teknolojik farkı görmemiz gerekiyor.

Dünya’nın gittiği yönü ve bu yönün ülkelere,

Milletlere, toplumlara ve bireylere etkisine bakmamız gerekiyor.

İnkişaf, terakki, modernleşme, kalkınma, çağdaşlaşma,

Ne derseniz deyin;

21.yy’ın ilk çeyreği geride kalmışken “bugün biz neredeyiz, yarın nerede olacağız? sorusunu sormadan,

Yapılacak siyasetin bir anlamı yoktur.

23 yıllık iktidarın yarattığı en büyük üç yıkım alanı nedir derseniz,

Şüphesiz en başa Milli eğitimi koyarım.

"AHDİ VE AKDİ ÇİĞNİYORLAR SONRA DA YENİ ANAYASA İSTİYORLAR"

23 yıldır sistematik olarak Anayasal görevlerini yerine getirememekte,

Dahası Anayasayı kasten ihlal etmektedir.

Önce Her bir maddeyi, her bir fıkrayı ihlal ediyorlar,

Sistematik ihlallerle, Anayasa’yı uygulanamaz hale getiriyorlar.

Anayasamızı ve Anayasal haklarımızı,

Vazgeçilmez, devredilemez haklarımızı bize unutturuyorlar.

Devletin bireyle, toplumla yaptığı sözleşmeyi ortadan kaldırıyorlar.

Ahdi ve akdi çiğniyorlar.

Sonra da yeni Anayasa istiyorlar.

Hep anlattığım gibi,

Yolsuz bir devlet istiyorlar.

Yoksul bir Türkiye istiyorlar.

İnsanımız,

Her yeni güne, boğazından geçecek bir lokma ekmeğin derdiyle başlasın,

Onun uğruna da her şeye “evet” desin istiyorlar.

"ASGARİ ÜCRET, YILDA İKİ DEFA GÜNCELLENMELİ"

7 yıldır kararlılıkla sürdürülen ekonomik kriz,

Mutfaktaki sönmeyen yangın,

Ve onun en önemli parçası sadakaya dönmüş maaşlar!

Ülkemizde maalesef asgari ücret,

Bu yoksulluk ve korku siyasetinin en temel araçlarından birisidir.

Çünkü Erdoğan Türkiye’sinde, asgari ücret, artık istisna değil, kuraldır.

Bu kural da, çalışan nüfusumuzun %80’i ya asgari ücretle çalışıyor

Ya da asgari ücret sınırında maaş alıyor.

Bugün 22.105 liralık bir asgari ücret vardır.

İyi Parti’nin bu konudaki önerisi açıktır.

Asgari ücret, yılda iki defa güncellenmelidir, bu yasal bir zorunluluk olmalıdır.

İkincisi ise, bu rakam belirlenirken, hem işçi, hem işverenin hali birlikte düşünülmelidir.

İşverenin üzerindeki yük, devlet tarafından omuzlanmalıdır.

Vergi muafiyeti mi?, doğrudan destek mi?

Hepsini yapmaya, imkanlar ve yasalarımız müsaittir.

Bizim hesabımız ve önerimize göre de

Asgari ücret bugün az 29.850 TL olmalıdır.

Önerimiz budur.

İktidar, devlet aklı diye hayaller satacağına,

Gerçeklerle ilgilensin!

İktidar buyursun, Meclisi teröristlerle kucaklaşmasına araç edeceğine,

Devletin, vatandaşıyla kucaklaşacağı şekilde yani asıl vasfıyla kullansın.

Getirsinler teklifi destekleyelim!

Ayrıntılar geliyor...