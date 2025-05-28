Dervişoğlu'dan Bahçeli'ye sert çıkış: Utanmalısın

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün 27 Mayıs idi…

Adnan Menderes’in, Fatin Rüşdü Zorlu’nun, Hasan Polatkan’ın idamıyla neticelenen

Tarihimizin acı hatıralarından, en büyük hatalarından bir tanesidir.

Bu vesileyle,

Tüm demokrasi şehitlerini rahmetle yad ediyorum.

Türk Milleti, önemli bir tarihi eşiği onun sayesinde atlamıştır.

Menderes ve arkadaşlarının katkısı, sadece demokrasiye değildir.

Onlar, Türkiye’nin kalkınma yolunun da mimarlarıdır.

Diğer birçok tarihi olayda olduğu gibi,

Bu noktada da sadece anmanın yeterli olmadığı kanaatindeyim.

"BAŞBAKANI VE BAKANLARI ASAN AKIL, İZAN, VİCDAN DIŞI BİR ANLAYIŞ"

1961 Anayasa’sının Hürriyetçi ve Sosyal Adaletçi içeriği,

Bugün Türkiye’nin örnek alması gereken yasal vizyonlardır.

Ancak Seçilmiş Başbakanı ve Bakanları asan

Akıl, izan, vicdan dışı bir anlayışı,

Özgürlükçü bir Anayasa getirdi diye övmemiz söz konusu olamaz.

Tarihi sindiremeyenlere ve özümsemeyenlere karşı,

İyi Parti, tarihin ne olduğunu ve ne olmadığını bilenlerin çatısıdır.

Bütün mücadelesini de işte bu şiarla yürütmektedir.

Bundan tam 8 yıl önce,

Ortak bir mücadele azmiyle İyi Parti’yi kuran sebepler ve süreçler

Hala olduğu yerde durmaktadır.

Türkiye için adalet, hukuk ve Cumhuriyet için yola çıktık.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek yola çıktık.

Türkiye’de demokrasi diyerek yola çıktık.

Bunların hiç birini, bir diğerine tercih etmediğimiz için yola çıktık.

Bugün okyanus ötesi odakların Türkiye temsilcilerinin,

İthal ettikleri “Terörsüz Türkiye” kılıfına bakarken de

Neyin neye tercih edildiğini anlatıyor ve tam da buna itiraz ediyoruz.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK, KENDİMİZDEN EMİN GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ"

Alnımız ak, başımız dik, kendimizden emin,

Şahsi çıkarlara ve siyasi hesaplara bulaşmadan Türk Milletine gerçekleri anlatıyoruz.

Erdoğan,

Terörsüz Türkiye, en büyük eserim olacak diyor.

Bunun ne manaya geldiğini birkaç gün önce

Bir başka teröristin ağzından öğrendik.

2015’deki hendek olayları sırasında,

Özel harekat şube müdürü ve beraberindeki iki polisimizi

Bomba ile şehit eden Terörist aynen şunları söylemiş:

“Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’nin başlattığı süreç barış yolunda yapılmıştır.

Oluşan barış ikliminden duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.”

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN BİR KISA ÖZETİ"

Terörist bu sebeple de mahkemeden beraatini talep etmiştir.

İşte bu, Erdoğan’ın

En büyük eserim olacak dediği “Terörsüz Türkiye”nin bir kısa özetidir.

Tam 50 yıldır,

Hangi şartlar değişmiş ya da hangi şartlar devam etmektedir ki,

İmralı-Balgat-Beştepe buluşması sahneleniyor?

Kim kiminle hasretle kucaklaşıyor,

Kim kimin elini sıkarken sırtını kolluyor?

Ey Erdoğan,

Sen hangi Cumhurun reisisin?

Hangi ikbal için, Türkiye’yi 100 yıldır ayakta tutan bu seddi yıkmaya çalışmaktasın?

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten akıl,

Hevesleri belirsiz, sözleri imalı olanların,

Kararları şaibeli, amirleri meçhul olanların,

“Mayın Eşşeği” olmaz, olamaz!

"İYİ PARTİ BUNUN İÇİN VAR"

Türkiye, düştüğü bir karış suda,

Gördüğü ilk yılana sarılanlarca değil,

Yılan oynatan zurnacılar tarafından hiç değil;

Her yılanın kafasını ezecek bir akıl tarafından yönetilmek zorundadır.

İyi Parti bunun için vardır!

Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar,

Hangi gücün himayesine sığınırlarsa sığınsınlar,

Tüm yılanların başı ezilecek ve ihanet bertaraf edilecektir.

Vehamet her yanı kuşatmıştır.

Geçtiğimiz toplanan MGK’nın aldığı kararlar da bunu göstermektedir.

Artık Devletin en üst kademelerinde dahi

Türk kimliğine, devletine, onun egemenlik haklarına,

Vatana ve Cumhuriyet’in niteliklerine dair bir tehdit algısı açıklanmamıştır.

Ülkemizin içine sızdırılan

Milyonlarca ne idüğü belirsiz kaçak,

MGK için artık bir tehdit değildir!

Fetö sonrası, devlet kurumlarını aralarında paylaşan

Sözde tarikat,

Özde ise çıkar tüccarı olan şebekeler, tehdit değildir!

"MGK’NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ KAYBOLMAKTA"

900 kilometrelik Suriye Sınırımızın,

Üçte ikisini kapsayan PKK/YPG devleti oluşumu konusunda,

MGK’nın kırmızı çizgileri kaybolmaktadı!

Uyarıyorum,

Türkiye konjonktür ülkesi değildir.

Bekamız konjonktürel değil, ebedidir.

"SUÇ, TOPLUMA, YANİ VATANDAŞA KARŞI DA İŞLENİR"

Bizim için,

Her şeyi tehdit kabul eden güvenlikçi-vesayetçi anlayışla,

Kendi iktidarının devamını sağlamak amacıyla,

Teröristlerle pazarlık yapmayı ve ortaklık kurmayı bile,

Devlet aklı diye satanlar arasında bir fark yoktur.

Suç, sadece devlete karşı girişilen bir fiil değildir.

Suç, topluma, yani vatandaşa karşı da işlenir.

Şimdi Terörsüz Türkiye safsatası içerisinde

Büyük bir el çabukluğu ile komisyondan Meclise havale edilemeye çalışılan

İnfaz yasa tasarısı da bununla ilgilidir.

Kendilerinin bile sayısını unuttuğu yargı reformu ve af paketleri,

Her defasında adalete daha ölümcül darbeler vurdu.

Çünkü af, bir ortak vicdan muhasebesinin değil,

Mecliste ya da sandıkta bir iktidar muhasebesinin konusu olarak ele alındı.

3 senede bir vergi affı,

5 senede bir sosyal güvenlik affı,

7 senede bir infaz düzenlemeleri getirildi.

Kader mahkumlarının ve ailelerinin yüzü gülmesin mi?

Elbette gülsün.

Peki kurallara uyan vatandaşın yüzü ne olacak?

Vergisini veren, primini düzenli yatıran vatandaşı kim koruyacak?

"AİLE 10 YILI OKULA AÇ, KALEM-DEFTERSİZ GİDERKEN Mİ?"

İktidar biliyorsunuz, önümüzdeki 10 yılı Aile ve Nüfus 10 yılı ilan etti.

Nüfus felaketi yaşattıkları yetmedi,

Şimdi de 10 yıllık bir aile felaketi yaşatacaklarını ilan ettiler.

Peki bu ülkede her üç çocuktan biri yoksulken mi Aile 10 Yılı?

7 milyondan fazla çocuk yoksulken,

Okula aç, kalem-deftersiz giderken mi?

TÜİK’in “Aile Raporu”na göre

Hanelerin yüzde 20’sinden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Her 3 hane halkından 1’i kötü barınma koşulları altında yaşamını sürdürüyor.

Çatıları sızdırıyor, duvarları küflü, pencereleri çürük evlerde oturuyor.

"UTANMALISIN DEVLET BAHÇELİ"

İş insanlarını, seçilmiş belediye başkanlarını, gazetecileri, gençleri adliyelere aldırıyor, teröristleri dışarı salmaya hazırlanıyorsun.

Hatta, hakaret ettiler diye falcıları bile cezaevine attırıyor,

Ama üç kahramanımızı şehit eden bombayı yapan,

Ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet alan alçağın tahliye edilmesine sessiz kalıyorsun.

Bu nasıl bir aymazlıktır.

Soruyorum;

Ey Recep Tayyip Erdoğan, sen kimin yanındasın, kime hizmet ediyorsun.

Kime el uzatıyor, kime savaş açıyorsun? Utanmalısın Erdoğan, Utanmalısın Cumhur İttifakı, Utanmalısın Devlet Bahçeli."

Ayrıntılar geliyor...