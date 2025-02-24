İYİ Parti lideri Dervişoğlu uyardı: Erdoğan muhalefete seçim tuzağı kuruyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Gazetesi yazarı İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Dervişoğlu erken seçim söylemleri ile ilgili "Türkiye CHP’nin cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Siz ısrarla “Erdoğan aday olamayacak” diyorsunuz. Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusunu;

"Ben demiyorum. Anayasa öyle diyor. Yani Milletin devletle yaptığı ana sözleşme öyle diyor. Bu toplumsal sözleşmenin üzerinde bir şey yoktur. Erdoğan adaylığını hukuksuzca bir kere daha dayatarak, muhalefetin aktörlerine “gel gel” yapıyor. O sahaya girmek, kuralsızlığı kabul etmektir diyorum. O sahada hakem Erdoğan’dır, rakip Erdoğan’dır. Kural kitabını keyfince değiştirebilme gücü ve niyeti içindedir. Kısaca erken seçim, bu anlamıyla tuzaktır. Erdoğan’a fırsat yaratacak bir tuzaktır.

Erken seçimi, doğru stratejiyle, Erdoğan’ın yeniden ve hukuksuzca aday olabilmesi için değil, bu kayyım düzeninden kurtulmanın bir aracına, yoluna çevirmeliyiz. Derdim budur. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kasım 2027’de erken seçim olabilir dedi. O tarihi uygun gördülerse, bu bir ihtiyaç ise, o halde Erdoğan’ın da yetkisi var. Kendisi seçim kararı alsın. Ama ondan hiç bahsetmiyorlar. Çünkü o zaman bir daha aday olamıyor. O yüzden, muhalefet bu tuzağa düşmemeli, doğru bir stratejiyle hareket etmeli." diyerek yanıtladı.