İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, "Lafı uzatmanın manası yok. Dünya yuvarlak, cani Apo bebek katili, siz de fikir ortağısınız. Bunu ben söylemiyorum. Bana değil, Abdullah Öcalan denen caniye cevap verin. 'Bahçeli’yi bu çizgiye ben getirdim' diyor adam. 'Lozan bitti, devleti dönüştürüyoruz' diyor. Siz hala aslan yavrusu, adam mı değil mi onu tartışıp, alkışlattırıyorsunuz. Ben, bu tartışmaların ayrıntısına girmeyi bile zul addederim" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, gündeme dair şunları söyledi:

"PKK’YA KAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜ VERİN BARİ"

Bir de Sayın Numan Kurtulmuş var. Allah selamet versin. Meclis Başkanı sıfatıyla, sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Sözlerinden, Meclis başkanlığından, İmralı başvekilliğine terfi etme çabasını utanarak izliyoruz. Artık PKK’ya iktidarlarında ve kafalarındaki Neo-Sevr Türkiye’sinde nasıl bir rol vereceklerini şaşırdılar. Diyor ki muhterem; Milli Güvenlik Kurulu, PKK’yı terör örgütü olmaktan çıkartsın. Vay be. Alın size terörsüz Türkiye. Bununla da kalmayın, PKK’ya Kamuya yararlı dernek statüsü verin bari. Bu deli saçmalıklarına dair ikinci söyleyeceğim şudur: Bir tarafta, tam yetkili ve tam sorumsuz Erdoğan, ortada top çeviriyor; bir tarafta ise tam yetkisiz ve tam sorumlu Kurtulmuş, kendini paralıyor. Yahu Milli Güvenlik Kurulu dediğiniz kimdir? Erdoğan değil mi? Onun sekreterden yetkisiz birkaç bakanı değil mi? Haaa pardon! Bir de bütün sistemini altüst ettiğiniz TSK var.

"50 İNSANIMIZIN KATİLİ ÖCALAN CANİSİNE ALÇAK DE BAKALIM SAYIN NUMAN KURTULMUŞ"

Teğmenlerini attırdığınız yetmedi. Her çözüm sürecinizde, teröristleri karakoldan izlettirip yüzlerce şehidimize mal olduğunuz yetmedi, üstüne bir de bugün, PKK’yı kardeş kurum mu ilan edeceksiniz? Yahu siz, Türk milletine ve Cumhuriyete bir ömürde ne kadar kin biriktirdiniz? Türkiye 41 sene boyunca, başta batı ülkelerine, uluslararası kuruluşlara, diplomatıyla, istihbaratçısıyla, askeri ve polisiyle PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettirmek için ne uğraş verdi? Yahu, nasıl bir ekipsiniz? Nasıl bir koalisyonsunuz? İmralı’ya, Kandil’e meşruiyet devşirmeye çalışırken, devletin meşruiyetini yok ediyorsunuz. Bunu son yapanlar, mütareke İstanbul’unda, işgal komutanlarına kahve ikram ediyordu. Sonuçsa Türk Milletinin meşru müdafaası oldu. Buradan uyarıyorum: İş bu raddeye gelmeden, o kininizi yutun, kalan aklınızı da başınıza devşirin. Bir de bazen öyle laflar ediyor ki bize doğrudan doğruya hakaretamiz ifadelerde bulunuyor. Bunları ona iade ediyoruz. Bu gün Türkiye Cumhuriyetinde tarafsız bir makam var. O da TBMM başkanlığıdır. Söylediklerimden bu anlamı çıkaranlar alçaktır diyor. Ne anlam çıkaracağım? Söylediğini millete ifşa ediyorum işte. Bir kere de PKK’ya alçak de de göreyim. Meclis salonlarında devlet ve millet düşmanları lehine gösteri yapan hainler sürüsüne alçak de de bir göreyim bakalım. 50 insanımızın katili Öcalan canisine alçak de bakalım Sayın Numan Kurtulmuş. Sakına sakın benden de cevap bekleme. Ben çukurlara irtifa bahşetmeyi bırakalı çok oldu!

"NEDEN PKK’YI GİRDİĞİ MEZARDAN ÇIKARTIP, DİRİLTMEK İSTİYORSUNUZ"

Yunanistan’da toplantı yapılıyor, ABD. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs masada biz yokuz. Mavi Vatan’dan kaynaklı haklarımız göz göre göre gasp ediliyor seyiyci kalıyoruz. Fiilen, 2024 yılının yaz aylarında başlayan, bir yılı aşkın zamandır da açıktan yürütülen 'Alo Öcalan' hattından anlaşılan şudur: Tüm bu ihanet sürecini, başından beri bir dış politika meselesi olarak anlayalım istediniz. Adına beka, tehdide de İsrail dediniz. İsrail’in Katolik nikahlısı ABD’nin yörüngesinden ise bir derece sapmadınız. İsrail ile kapı arkası diplomasisine ara vermediniz, ticareti dahi kesmediniz. Artık Cumhurbaşkanının bir karar vermesi ve bunu kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Türkiye, İbrahim Anlaşmaları’nın, Hindistan-Ortadoğu Koridorunun ve Leviathan Gaz Projesinin bir parçası olacak mıdır? Yoksa başka bedeller ödeyerek çoktan olmuş mudur? Eğer öyleyse, bunu ABD büyükelçisi Tom Barrack yerine kendilerinden duymaya hakkımız yok mudur? Akdeniz’den Hazar’a uzanan 'Paks Amerikana' projesinin neresindesiniz? Ve eğer Türkiye’nin istikameti belliyse, Türkiye’ye karşı kaybetmiş PKK’nın üzerine toprak atmak, beton dökmek yerine, neden PKK’yı girdiği mezardan çıkartıp, diriltmek istiyorsunuz? Neden ortağınız, Rusya-Çin ittifakını bile düşünüyor da neden dış tehditlere karşı Öcalan’ın desteğine sığınmaktan başka çare bulamıyor?

"TÜRK MİLLETİ OLMANIN ŞUUR VE İDRAKİNİN GÜVENİ İÇİNDEYİZ"

Anlıyoruz ki, Türkiye, sadece dış politikada değil, iç politikada da bir yol ayrımındadır. Birbiriyle çelişen iki pozisyon vardır ve her ikisi de şu anda iktidar blokunun içindedir. Dolayısıyla ortada üç tane ihtimal vardır. Bir, iki ortak kendi dar çıkarlarınızı hesaplayarak ve gözeterek, kasten ve taammüden Türk Milletini bir felakete sürüklüyorsunuz. İki, birbirinize karşı körebe oynuyor, oyunun sonucunda, yine Türk Milletini ve Cumhuriyetimizi felakete sürüklüyorsunuz. Üç, aklınız sıra, ABD-İsrail ortaklığının arasına gireyim derken, iki tarafın ayrı ayrı oyununa gelip, Türk Milletini ve Cumhuriyetimizi felakete sürüklüyorsunuz. Sizin bu yanlış politikalarınıza karşı bizim de kararımız, direnmek üzerinedir. Siz, korkularınızın telaşı içindesiniz. Biz sırtımızı dayadığımız tek hakikatin, yani büyük Türk milleti olmanın şuur ve idrakinin güveni içindeyiz.

Bugün 12 Kasım, 12 Kasım 1877, Plevne’de düşmana teslim olmayacağını bildiren Gazi Osman Paşa’nın cesareti, dirayeti, inancı, imanı, gözü karalığı, asaleti ve vatan sevgisidir. Bugün bizim duruşumuzun köklerinde olan direnişin günü. Bugün 12 Kasım 2025. Burada, işte o inancı kuşanmış Cesurlarız. O cesareti kendilerine rehber edinmiş İyileriz. Kökünden aldığı imanla, vatan sevgisini kuşanmış bu milletin sevdalıları, serdengeçtileriyiz. Herkes emin olsun ve bilsin ki; sonuna kadar, sonsuza kadar, teslim olmayacağız ve teslim etmeyeceğiz. Tehditleriniz, hakaretleriniz, entrikalarınız, plan ve tuzaklarınız bizi yolumuzdan döndüremeyecektir."