Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve özlemle anıyor.

Siyasilerden de peş peşe 10 Kasım'ı anma mesajları yayımlıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Hepimizin en iyisi' hashtagiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Atatürk'e duyulan sevginin işlendiği videoda şu ifadelere yer verildi:

Bir adam sevdik sonsuz sevdik gerçekten sevdik. Sözlerini kararlarını ilklerini, duruşunu vizyonunu gücünü dünyayı dize getirişini sevdik. Mustafa olmasını sevdik Kemal olmasını sevdik Atatürk demeyi sevdik. Hile yok hurda yok gönülden sevdik. Hile yok hurda yok gönülden sevdik.

Çanakkale topraktır, Sakarya topraktır, Dumlupınar, Kocatepe topraktır. Toprağı vatan yapansa yürektir bayraktır. Biz o toprağa saplanan bayrağı sevdik. Biz naciz vücudunu bağrına basan vatanı sevdik. Hepimizin en iyisi ruhun şad olsun.