İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan iktidarın tasarruf paketine sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini Cumhurbaşkanlığı Saray'ında gerçekleştirilen toplantıyla duyurdu.

Tasarruf paketine ilişkin konuşan Cevdet Yılmaz, hedeflerinin iyileşmeye gitmek olduğunu ve hayat pahalılığın sorun olmaktan çıkaracaklarını ifade etti. Fakat açıklanan tasarruf paketi eleştiri yağmuruna tutuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini' sert bir dille eleştirdi.

Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda 'İktidarın, “Kamuda Tasarruf” adlı şovunu izlediklerini belirterek, Kamuda tasarruf paketinde “memur servislerini kaldırmak” olduğunu ancak ihale şampiyonu malum şirketlerin affa uğrayan milyarlarca dolarlık vergi borçlarının olmadığını, parası döviz cinsinden peşin ödenen kamu ihalelerinin olmadığını belirterek tepki gösterdi.

"KAMUDA TASARRUF PAKETNDE 'BEYEFENDİ' NİN YAZLIK KIŞLIK SARAYLARI YOKTU"

Dervişoğlu, açıklamasının devamında, “Beyefendi”nin yazlık ve kışlık sarayları yoktu.

Sayısı belirsiz uçak ve otomobil filoları elbette yoktu. Görevi meçhul danışman orduları yoktu. Amca, dayı, enişte kontenjanından yönetim kurulu üyesi yapılmış

binlerce akraba da yoktu, Peki ne vardı? Emekli, memur, işçi, öğrenci, öğretmen kemer sıksın. Siz ne yapacaksınız efendiler? Milletin boğazını sıkmak dışında bir şey yapacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

İktidarın milyonlarca kaçağı Türkiye’de tutma vaadi verdiğini belirten Dervişoğlu, “Küresel finans baronlarının kapısını arşınlayan zihniyetten de ncak bu beklenirdi. Bu millet en büyük tasarrufu mevcut iktidara son vererek yapacaktır” ifadelerini kullandı.