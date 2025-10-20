İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkez ek binasında düzenlenen Başkanlık Divanı Toplantısı çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Toplantının gündemine dair bilgi veren Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2027 Bütçe Kanunu, bu hafta gündeme gelmesi beklenen 38 maddelik vergi kanunu ile Lübnan ve Suriye tezkerelerinin ele alındığını söyledi.

“TERK ETMEMİZ GEREKTİĞİ HUSUSUNUN DA ALTINI KALINCA ÇİZİYORUM”

KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Turhan Erhürman’a başarı diklerini ileten Dervişoğlu, “En başından itibaren söylüyorum; Kıbrıs halkının iradesine müdahale etmemek için herhangi bir aday destekleme tercihinde bulunmamıştık. Kıbrıs’ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız. Her seçim sonrası birtakım tartışmalar elbette ki yapılacaktır ama halkın ortaya koyduğu irade de asla reddedilemez. Bu kapsam içerisinde Kıbrıs meselesine hala milli bir dava olarak yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Bu alandaki siyasi ikiyüzlülüğü ve ikircikli tavırları terk etmemiz gerektiği hususunun da altını kalınca çiziyorum” dedi.

“BAHÇELİ’NİN TÜRK SİYASETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TARTIŞILMAZ AMA YETKİSİ TARTIŞMA KONUSUDUR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim sonuçlarına dair tepkisi hatırlatılan Dervişoğlu, “Spekülatif beyanlara öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Türkiye’de iş başında bulunan hükümetin cevap vermesi gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli’nin seçim sonuçlarının tanınmaması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye katımıyla alakalı olarak bir açıklaması oldu. Sayın Bahçeli’nin Türk siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaz ama yetkisi tartışma konusudur. Bu beyanlarına yetkili makamlardan bir cevap verilmesini ya da konunun açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğu kanaatini taşıyorum” ifadesini kullandı.