İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan şehit ailelerine söz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık görevine geldikten sonra ilk kez gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde yoğun bir programla hem manevi hem de toplumsal temaslarda bulundu. Şanlıurfa programı kapsamında Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, inancın ve maneviyatın simgesi olarak kabul edilen Balıklıgöl’ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Halil İbrahim’in makamını ziyaret eden heyet, Şanlıurfalıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Dervişoğlu, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin Türkiye için büyük bir zenginlik olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında kardeşlik, inanç ve umut vurgusu öne çıktı. Balıklıgöl’de Hazreti İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan hakkında bilgiler alan Dervişoğlu, bölgedeki esnafı da ziyaret ederek Anneler Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

“TÜRKİYE’DEKİ BAZI GELİŞMELER YÜREKLERİ KANATIYOR”

Programın ikinci durağında Dervişoğlu, Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette kendisine İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve partililer eşlik etti. Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Sedat Akdağ tarafından karşılanan heyet, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Dervişoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, “Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin en kıymetli değerleridir” dedi. Dervişoğlu ayrıca “Türkiye’deki bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bir evladınız olarak nefes aldığım sürece kanayan yüreğinizin yanında saf tutmaya devam edeceğim” sözleriyle duygularını ifade etti.

Şehit aileleri ve gaziler, Dervişoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterilen ilgi ve duyarlılık için teşekkür etti.