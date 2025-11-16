İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlerin sosyal medyadan ilettiği sorulara YouTube hesabından cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs seçimlerinden sonraki çıkışı hatırlatılan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini önce siz tanıyacaksınız ki, onu uluslararası alanlarda savunabilesiniz. O egemenliğin tartışma konusu yapılması gibi bir durum hasıl olunca, pek tabiidir ki uluslararası arenada da birtakım sıkıntılar beraberinde gelecektir. Sayın Bahçeli'nin benzer kelamlarına hep rastlıyoruz. Gençlerin takip ettiğine inandığım bir dizi var, Gibi. Orada ilginç bir diyalog yaşanıyor. Grubun içine gelen biri İspanyolca konuşmaya başlıyor. Masada İspanyolca bilen yok. İspanyolca bilen olmadığı için kişinin İspanyolca konuşup konuşamadığını anlayan da yok. Aksini bilmediğine göre söylediği doğrudur türünden ortak bir kabul oluşuyor. Türkiye'de de Gibi dizisindeki gibi olaylar yaşanıyor. Son zamanlarda şifre çözücü kullanmak zorunda olduğunuz birtakım beyanlarla karşılaşıyorsunuz. Söyleneni anlamadığımız için değerlendirme yapmak zor."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ana muhalefetteki CTP lideri Tufan Erhürman'ın kazandığı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından KKTC Meclisi'ne acil toplanarak 'seçim sonucunu tanımama' ve 'Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alma' çağrısı yapmıştı. Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.