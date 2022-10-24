İYİ Parti lideri Meral Akşener 25 Ekim Salı günü Halk TV’ye konuk olacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yarın Halk TV ekranlarına konuk olacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Ekim Salı saat 09.00'da, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Akşener tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

"🗓️25 Ekim Salı (yarın)

🕘09.00’da

📺Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacağım.

Ülkemizin içerisine sürüklendiği derin krizleri, sorunlarla baş başa bırakılan milletimizin verdiği ağır mücadeleleri ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız."