Meral Akşener Ahmet Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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