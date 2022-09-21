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Meral Akşener Ahmet Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:25
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Ahmet Davutoğlu ile görüştü

Meral Akşener Ahmet Davutoğlu ile görüştü
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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