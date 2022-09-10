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Meral Akşener: Aydınlık yarınları eşit ve özgürlükçü ülkeyi birlikte kuracağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Esenler'de coşkuyla karşılandı. Akşener, "Kimse endişe etmesin, kimse karamsar olmasın aydınlık yarınlara, eşit, özgürlükçü ve adaletli bir ülkeyi hep birlikte kuracağız” dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 19:17
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İYİ Parti lideri Meral Akşener: Aydınlık yarınları eşit ve özgürlükçü ülkeyi birlikte kuracağız

Meral Akşener: Aydınlık yarınları eşit ve özgürlükçü ülkeyi birlikte kuracağız
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Başak CANITEZ - İSTANBUL / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başakşehir, Bağcılar ve son olarak Esenler’de esnafı ziyaret etti. Akşener, Esenler’e alkışlarla, yakılan meşalelerle karşılandı “Başbakan Meral” sloganları ile gezisini tamamladı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bazı ilçelerde esnaf ziyaretinde bulundu. Bugün Esenler'de esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşların sevgi gösterileri arasında esnafla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşların dertlerine derman olmak için iktidara emin adımlarla ve kararlılıkla yürüdüklerini söyledi. 

Akşener “Akşener Tam iki buçuk yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan, şehir şehir geziyorum. Biz bugün Esenler'e miting yapmaya değil, esnafımızı dinlemeye geldik. Bu gelişimiz son değil çok daha geleceğiz ve el ele vererek bu ucube iktidardan kurtulacağız. Kimse endişe etmesin, kimse karamsar olmasın aydınlık yarınlara, eşit, özgürlükçü ve adaletli bir ülkeyi hep birlikte kuracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Esenler esnaf gezisine, GİK üyesi Ayhan Bölükbaşı, milletvekillerinden, Ahat Andican, Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İlçe Başkanı Ömer Kara, Esenler Belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldılar.

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