Akşener: Bizimkisi; FETÖ ile ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ile işbirliğine itirazdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e çağrı yaparak Cumhur İttifakı’na katılması mesajı vermesinin üzerine Akşener, “Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız.” ifadeleriyle reddetmişti.

Erdoğan ise Akşener’in bu sert yanıtına "Cumhur İttifakı'nın attığı adımı nasıl kumarla özdeş hale getirmek istersin. Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var." cevabını verdi.

Akşener, söz konusu masa tartışmasına İYİ Parti grup toplantısında değindi.

Akşener, Erdoğan’ın çağrısına bir kez daha sert bir dille “Hayır” dedi:

Sayın Erdoğan ne zaman Cumhur İttifakı’ndan bunalsa; sağ olsun, dönüp bize selam çakar.

Aynı davetleri bir umut, ısrarla tekrar eder.

Ancak bizim kararımız belli, irademiz net!

Biz; iktidarın kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanesini de başına yıkmaya geliyoruz!

ERDOĞAN AKŞENER’E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'ye çağrı yaparak, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi, tabi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabi düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER ERDOĞAN’A BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Akşener, Erdoğan’a böyle yanıt vermişti:

Masaya oturan kendileri, açılımları yapan kendileri, teröriste terörist diyemeyenle aynı yerde bulunan kendileri ama zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz, İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de onu aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız.