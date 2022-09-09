Meral Akşener İmamoğlu'na söyledi: Boğaziçi yalılarını birlikte koruyacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makam odasında ziyaret etti. Saraçhane'deki İBB ana yerleşkesi önünde zabıta mangası eşliğinde İmamoğlu tarafından karşılanan Akşener, tören mangasını "Merhaba arkadaşlar" diyerek selamladı.

Ziyarete, Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem ve Metin Ergun, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti. CHP ve İYİ Parti'nin İBB Meclis Grup Başkanvekilleri Doğan Subaşı ile İbrahim Özkan da ziyarette yer aldı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Akşener İBB Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra, Akşener ve İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

BOĞAZİÇİ YALILARI

Akşener'e İBB Yayınları'ndan bir kitap seçkisi sunan İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nın mülkiyetini İBB'de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının Hazine'ye devretmesine atıf yaparak "Çok kitabımız var, ama ilk başa Boğaziçi Yalılarını koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar" dedi. İmamoğlu'nun sözlerine Akşener'in yanıtı ise, "Bir mesaj var burada: Boğaziçi yalıları. Aldık, gördük, çok teşekkür ediyoruz" oldu.

AKŞENER: BİRLİKTE KORUYACAĞIZ

İmamoğlu'nun "Beraber koruyacağız efendim sizlerin de katkılarıyla" sözlerine üzerine ise Akşener "Evet birlikte koruyacağız" dedi. Akşener, gazetecilerin, "Ziyaretinizin sebebi nedir" soruna ise şu karşılığı verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla çok görüştük çeşitli vesilelerle. Ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, 'Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır' dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Ve biliyorum ki yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var, çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk. Bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum."

İBB ziyareti, İYİ Parti Grup Odası'nda içilen çaylar eşliğinde yapılan sohbetle son bulan Akşener daha sonra İstanbul'daki esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

İlk durağı Eyüpsultan'dan sonra Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, parti otobüsüyle gittiği ilçelerde vatandaşları selamladı. Ziyaretlerinde herhangi bir partiyle ilgili konuşmadığını aktaran Akşener, sadece vatandaşların derdini sorup esnafın isteklerini dinlediğini belirtti. Bazı vatandaşlar, ziyaret sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile fotoğraf çektirdi. Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün ise Maltepe ive Ümraniye ilçelerinde devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Fehime ve Hatice Sultan Yalıları'nın, İBB'den alınıp Hazine'ye devredildiği açıklanmıştı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Fehime ve Hatice Sultan Yalıları'nın, İBB'den alınıp Hazine'ye devredildiği açıklanmıştı.