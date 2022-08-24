Meral Akşener bu akşam Karar TV'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam saat 21.00'da Karar TV canlı yayınında gazeteciler Taha Akyol ile Elif Çakır’ın gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak...

Sosyal medya hesabından söz konusu yayınla ilgili paylaşım yapan Akşener mesajında; "Milletimizin mücadele ettiği sorunlara, evlerin içindeki derin yoksulluğa ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: