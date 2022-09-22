Meral Akşener Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Bursa Aytaç Cihan/ Gökhan Dere - Yeniçağ Bursa

Bir otelde düzenlenen programa, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, partililer ve iş dünyası temsilcileri katıldı. `Ekonomide Kurtuluş Planı´ konulu programda Erhan Usta, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale ve İsmail Tatlıoğlu sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Akşener gittikleri şehirlerde esnafı ziyaret ettiklerini ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettiklerini belirten Akşener, daha sonra bir format değişikliğine gittiklerini ve sivil toplum kuruluşları, iş insanları ile bulundukları şehrin kanaat önderleriyle toplantılar yaptıklarını kaydetti. Yaptıkları toplantılarda şehrin önde gelen insanlarını dinlediklerini aktaran Akşener, "Siz iş insanları, kanaat önderleri, eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi bize yol göstermeleriniz ve yaptığınız işe dair problemlerinizi ya da o problemlere dair çözümlerinizi anlattınız. Ekonomik soruları arkadaşlarımız cevaplandırdı, siyasi soruların tamamını da ben cevaplandırdım." dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün burada bugüne kadar sürdürdüğümüzün dışında bir program yaptık. Normalde ben 2,5 yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan geziyorum. Bunun sebepleri vardı. Uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Sonra bir şey fark ettik. Esnaf dükkanlarındaki insanları, esnafları, istihdamdaki problemleri gördükten sonra o şehrin iş insanlarıyla da bir araya gelmemiz gerektiğini fark ettik. Bunun üzerine Sayın Erhan Usta, Sayın Bilge Yılmaz, Sayın Ümit Özlale ile beraber ben gündüz esnaf gezdim, onlar STK'ları gezdiler ve akşam 253035 iş insanıyla basına kapalı toplantılar yaptık, ucu açık. Yani saat 18.00´de oturduk, 23.00´te bitti. Saat 20.00´de oturduk, gece bitti. Sanıyorum 28 ilde bunu yaptık.

Şimdi Ankara'da bu formatı değiştirdik. Biraz daha genişlettik. STK'ları, kanaat önderlerini, iş insanları aldık. Ben çok kısa, yani bu konunun formatını anlatan 10 dakikayı geçmeyen bir konuşma yaptım. Sonra oturduk buraya. Şimdi burada Bursa'da işler biraz farklılaştığı için hatlar karıştı. Zaten Sayın Tatlıoğlu son konuşmayı yaptığında ifade etti burada. Sonuç itibarıyla biz buraya oturduk. Herhangi bir konuşma yapmadan siz iş insanları, STK temsilcileri, kanaat önderlerinin eleştirileri, tavsiyelerini dinledik. Bize yol göstermeleriniz, mentorluk etmeleriniz ve yaptığınız işe dair problemlerinizi ya da o problemlere dair çözümlerinizi bize anlattınız. Ekonomik soruları, bahsettiğim 3 arkadaşım cevaplandırdı. Aynı burada yaptıkları sunum gibi. Siyasi soruların tamamını da ben cevaplandırdım. Hatta espri yaptım, gıcık sorular bana ait diye. Şimdi bugün tam 2 saat oldu. Sizler için vakit nakittir. Dolayısıyla bu kadar insanı burada uzunca bir süre tutmak haksızlık olur. Formatı sizle paylaştım. Şimdi ekonomist arkadaşlarımızı buraya davet edeyim ben ve sizlerin sorularınızı, eleştirilerinizi alalım. Ondan sonra da devam edelim. Bu kısım basına kapalıdır. Tekrar teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise Bursa ekonomisiyle ilgili yaptığı sunumunda, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin bu kentte kurulduğunu hatırlattı.

Bursa'nın, Türkiye'de en çok organize sanayi bölgesi bulunan şehirlerden biri olduğuna değinen Tatlıoğlu, "Bursa'da 420 bin sanayide istihdam, Bursa Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı 55 bin üye ile küçük ve orta ölçekli işletmeler anlamında 82 bin üyesi var. Türkiye'nin geliri artıyor, Bursa'nın geliri de artıyor ama Bursa'nın geliri Türkiye'nin geliri kadar artmıyor." ifadesini kullandı.

TATLIOĞLU: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM BURSA’DAN BAŞLAMALI

Bursa’nın, Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olduğunu belirten Tatlıoğlu şunları söyledi:

“Ülkemizin ilk organize sanayi bölgesini Bursa kurmuştur. Bursa dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye sahip ve bütün bu işler, 17 organize sanayi bölgesinde oluyor. Bursa’nın geliri Türkiye’nin gelirinden az artıyor. Bu bir büyük sorun. Bu nedenle de Bursa milli gelirinden daha az pay alıyor. Bu konuda negatif yönde bir ayrışma var. O açıdan da şehrimiz krizin en büyük mağduru olarak görünüyor.

Fert başına gelirde Bursa giderek geriye gidiyor. Bursa bir çok şehre kıyasla ortalama altında zenginleşen ama ortalama üstünde fakirleşenler arasındadır. İhracatta giderek yükselen Bursa, bu ihracat gelirinden gereken payın altında alıyor. Teknolojik dönüşümü Bursa’dan başlatmak arzusundayız. Sanayide ve özellikle ihracata yönelik üretimdeki yapısal sorunları mutlak surette çözmeliyiz. Eğitim ve sağlık alt yapısında diğer illere göre eksiğiz. Fiber teknolojisinde bile 14.’yüz. Bursa sanayi ve üretimi desteklemek için gerekli olan fiziki ve beşeri alt yapıdan mahrum bırakıldı. Aynı şekilde demiryolu eksikliğini mutlaka gidermek zorundayız. Bursa’nın ulaşım sorunu Türkiye ekonomisinin sorunudur. 22 milyon çalışanımız var, Almanya gibi 40 milyon olmalıyız, onlarla aynı nüfustayız çünkü. Nasıl olacak bu? Tabi ki istikrarlı bir planlamayla olacak.”

ÖZLALE: KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit ÖZLALE ise ‘Üretimde Dönüşüm Stratejisi’ üzerine bilgi verdi.

“Katma Değerli ürün üretemiyoruz.

Önce bu sorunu düzelteceğiz” diyen Özlale şunları söyledi:

“Küresel ekonomiden aldığı pay azalıyor. Özellikle tarım iyice azalıyor. Orta gelirli ülkeler tuzağına düştük ve kabullendirildik. Doğu Avrupa ülkeleri bu sorunu aştı. Biz de aşabiliriz. En zengin coğrafyadayız. Dış politikamız, iktisadi zenginleşme imkanını engelliyor.

Teknolojik gelişmelere adapte olamıyoruz. Sanayi devrimlerine uyum sağlayamadık, en büyük eksikliğimiz budur. Teknolojik gelişime uyum sağlamak zorundayız.

Öncelikle üniversitelerimizi üreten eğitime dönüştürmek zorundayız.

200 üniversitemiz bilim üretmekten maalesef uzak. Üniversitelerin binadan ibaret olmadığını göstereceğiz. TÜBİTAK’ı bilim üretecek ve üniversitelerle buluşturacağız. Teknolojide kapsayıcı olacağız. Kalkınma Bankası kuracağız. Bilimi üretip ticarileştireceğiz.

Teknopark Türkiye’yi kuracağız. Bilim insanları üniversitelere girerken kart basmazlar. Dünyanın hiç bir yerinde olmaz bu. Bilim her yerde üretilir çünkü. Bilim insanlarını binaların içine hapsedemezsiniz. Bürokratik süreçleri digitalleştireceğiz. Biz enerjiyi verimli kullanamıyoruz. Sanayi üretimini artırırken Avrupa gibi enerji verimliliğini düşürmeliyiz. Yüksek katma değerli ürün üretmemiz şart. Biyoyakıt ve güneş enerjisi olanaklarımız çok büyük, bu konuda gerekli yatırımları yapacağız. Bir fabrikanın atığı diğer fabrikanın girdisi olacak. Üniversitelerimizde Teknoloji Kampüsleri kuracağız. Bursa’da kuracağımız teknoloji kampüslerinde 16-18 ayda teknik elemanlar yetiştireceğiz. Bakım ekonomisiyle mahallelere kreşler ve bakım merkezleri kuracağız, devlet bunu ücretsiz yapacak ve böylelikle 450 bin kadınımızı ekonomiye katacağız.

YILMAZ:

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge YILMAZ da İYİ Parti’nin, ‘Ekonomik İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme İçin Eylem Planı’nı açıkladı.

Makroekonomik istikrarın sağlanması gerektiğine değinerek, uygulanacak para politikasını özetledi. Yılmaz şöyle konuştu:

“Kapsamlı enflasyon hedeflemesiyle, 3’er aylık dezenformasyon politikası uygulanacak, politika faizi de enflasyon hedeflemesi rejimine uygun olarak belirlenecek. Kredi kararları piyasa mekanizmasına bırakılacak. Döviz kuruna keyfi müdahale durdurulacak. Kamu bankalarına kur müdahalesi yaptırılmayacak. Merkez bankası mutlaka bağımsızlaştırılacak ve işini yapması sağlanacak. Kendi bilgilerini şeffaf biçimde toplumla paylaşacak. Rezerv yönetimi açık olacak. Hazineye yapılan kar transferleri gözden geçirilecek. Şu an 45 milyar dolar olan swap seviyesi azaltılacak. Kamu bankalarına liyakatlı yönetimler getirilecek. Kamu bankalarında gerekirse sermaye artırımı yapılacak. Tüm bankalar için varlık kalitesi gözden geçirme programı başlatılacak ve esas faaliyet alanlarına odaklanacaklar. Halk Bankası KOBİ’lere, Ziraat Bankası da tarıma destek verecek.

Bilge Yılmaz, konuşmasının son bölümünde veri analizi odaklı programlarını özetleyerek, “Teşvik harcamaları yüksek ama sonuçlar yetersiz. Şirketler orta ölçeğin üzerine geçemiyor. Teşvik politikaları için özel bir uygulana politikası planlanacak. Sanayi ve tarımda doğru teşvikle doğru sonuçlara bu planlamayla mutlaka ulaşacağız. TÜİK de bağımsızlaştırılacak ve güven yeniden tesis edilecek” şeklinde konuştu.

TBMM Grup Başkanvekili Erhan USTA ise ‘Kamu Maliyesi’yle İlgili Bilgiler’ vererek, hedeflenen makroekonomik amaçları anlattı.

“Güven ve istikrarı dikkate alarak ekonomiyi büyümeyi hedefliyoruz” diyen Usta şu bilgileri verdi;

“Öncelikle faiz oranlarını hızla aşağı çekmek, kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, gelir adaletini sağlamak, ihracatı destekleyip sürdürülebilir kılmak, faizi sistemli biçimde azaltan bir planlama yapmak zorundayız” dedi.

‘Vergiye ilişkin Politikaları’ da özetleyen Usta, “Vergi adaletinin tesisi mutlaka sağlanacak, kentsel rantların vergilendirileceğini, kripto varlıklar ve yeni gelişen digital mecralar vergilendirilecek ve servet vergisiyle ilgili konularını belli bir planlamaya dahil olacak” diye konuştu.

Bütçe harcamalarına ilişkin politikaları da anlatan Usta, “İsrafın önlenmesinin öncelikli hedef olduğuna vurgu yapmak isterim. Teşvik sistemi, yatırım projeleri, tarımsal destekler, KÖİ anlaşmaları, yoksullukla mücadele ve EYT sözümüzdür, çözeceğiz. Kamu Mali Yönetim Vizyonumuz eksik.

Parlementonun bütçe yapma imkanı kalmadı. Güven sorunumuz büyük ve bunu mutlaka sağlamak zorundayız. DPT yeniden kurulacak. Çünkü planlamasız bütçe olmaz. Denetimi sevmeyen bir hükümet var. Sayıştay’a bile format atıldı. Raporlar düzelttirilerek yayınlanıyor. Sayıştay’a çeki düzen verilecek. Büyük yolsuzluklarla ilgili de merkezi sistem kurulacak” ifadesini kullandı.

Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.