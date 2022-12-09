Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyascope’ta gazeteci Ruşen Çakır’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor…

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Aslında biz seçmen kitlemizi çalışıyoruz. 2018 seçimlerinde yüzde 9.97 oy aldık. Bu oyun ne kadarı hangi partilerden geldi? Şu partiye oy veren kişi şu görüştedir diyemeyiz. Sadece çok ilginçtir, yüzde 1.3 CHP’den gelen, geçmişte CHP’ye oy vermiş geçmişin seküler merkez sağ, şehir seçmeni, sosyolojik olarak. İkincisi yüzde 1.5 AKP’ye oy veren özellikle iç Anadolu bölgesindeki milliyetçi muhafazakar seçmen kitlesi ama daha makulün yanında bir seçmen kitlesi. O zaman 7.3, bir önceki seçimde MHP’ye oy veren seçmendi.

Yerel seçimdeki başarı olmasaydı 6'lı masa diye bir kavram olmazdı."

Ayrıntılar gelecek…