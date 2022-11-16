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İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da yer aldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:18
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki DİSK heyeti, “ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin onaylanması için ziyaretlerine devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek partinin genel başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdi.

DİSK heyeti, “ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin onaylanması için başlattığı ziyaretler kapsamında dün AKP ve HDP meclis gruplarıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.

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