﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki DİSK heyeti, “ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin onaylanması için ziyaretlerine devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek partinin genel başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdi.

DİSK heyeti, “ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin onaylanması için başlattığı ziyaretler kapsamında dün AKP ve HDP meclis gruplarıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.