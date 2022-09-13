Meral Akşener'den şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ermenistan'ın provokasyonunda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan’ın Can Azerbaycan’ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun.
Başımız sağ olsun..."
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.