﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 144 yıllık İstanbul Barosu tarihinde seçilen ilk kadın başkan olan avukat Filiz Saraç'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan İYİ Parti lideri Akşener, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı, kadınların omuzlarında yükselecek!" dedi.

Akşener'in mesajının tamamı şöyle:

144 yıl sonra İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olarak seçilen Avukat Filiz Saraç’ı yürekten kutluyor, Hukukun üstün olduğu adil yarınlar için yürüteceği mücadelede başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı, kadınların omuzlarında yükselecek!