Meral Akşener Şişli’de vatandaşlarla dertleşti. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Her defasında SGK farkı ödemek istemiyoruz!

Başak Canıtez- Ahmet Hafızoğlu / Yeniçağ - İstanbul

İYİ Parti lideri Meral Akşener yurt gezilerine aralıksız devam ediyor.

Bugün İstanbul’a gelen Akşener Şişli’de halk ve esnafla bir araya geldi. Akşener mahşeri bir kalabalıkla karşılandı.

“İLAÇ BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Esnaf ziyaretleri kapsamında girdiği bir eczanedekilerle dertleşen Akşener’e bir vatandaş;” Çok zor durum, zor bir süreçten geçiyoruz. İlaç sıkıntısı yaşıyoruz. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Veresiye defteri var, olmaz mı? Çok uzun zamandır var. Alım gücü düşük. SGK farkı, İlaç ücretleri bunları defalarca anlatmak zorunda kalıyoruz. İnsanlar SGK’dan aldıklarında ücret ödemek istemiyor. Her seferinde bir ücret çıkıyor, bu işimizi daha da zorlaştırıyor.” İfadelerini kullandı.

İşte o ziyaretten görüntüler: