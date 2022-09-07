7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener Şişli’de vatandaşlarla dertleşti. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Her defasında SGK farkı ödemek istemiyoruz!

Meral Akşener Şişli’de vatandaşlarla dertleşti. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Her defasında SGK farkı ödemek istemiyoruz!

İYİ Parti Genel Başkanı memleket ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul’daydı. Şişli’de halk ve esnafla bir araya gelen Akşener mahşeri bir kalabalıkla karşılandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 18:44
Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul Şişli’de vatandaşlarla dertleşti. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Her defasında SGK farkı ödemek istemiyoruz

Meral Akşener Şişli’de vatandaşlarla dertleşti. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Her defasında SGK farkı ödemek istemiyoruz!
+
Aa
-

Başak Canıtez- Ahmet Hafızoğlu / Yeniçağ - İstanbul

İYİ Parti lideri Meral Akşener yurt gezilerine aralıksız devam ediyor.

Bugün İstanbul’a gelen Akşener Şişli’de halk ve esnafla bir araya geldi.  Akşener mahşeri bir kalabalıkla karşılandı.

“İLAÇ BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Esnaf ziyaretleri kapsamında girdiği bir eczanedekilerle dertleşen Akşener’e bir vatandaş;” Çok zor durum, zor bir süreçten geçiyoruz. İlaç sıkıntısı yaşıyoruz. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Veresiye defteri var, olmaz mı? Çok uzun zamandır var. Alım gücü düşük. SGK farkı, İlaç ücretleri bunları defalarca anlatmak zorunda kalıyoruz. İnsanlar SGK’dan aldıklarında ücret ödemek istemiyor. Her seferinde bir ücret çıkıyor, bu işimizi daha da zorlaştırıyor.” İfadelerini kullandı.

İşte o ziyaretten görüntüler:

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mine Doğru
7.09.2022 18:50
Umarım ve çok isterim, sayın Akşener başbakan olsun. Tek adamdan kurtulunca sorunlar çözülür.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
3
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
4
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
5
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
6
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.