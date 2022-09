Meral Akşener Kocaeli’nde abisi Nihat Gürer’in adının verildiği tesisin açılışına katıldı

Yıldız Özçelik -Nilay Kurt - Aysel Çakırer / Yeniçağ - Kocaeli

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Bostanlı Sokak’ta inşa edilen ve geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı görevlerinde bulunan merhum Nihat Gürer’in adının verildiği spor tesisinin açılışı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’inde katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız tüm Kocaeli İYİ Parti İl/İlçe yönetimleri hazır bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in abisi Nihat Gürer’in adının verildiği tesis açılışı İzmit Belediyesi Bando takımının Akşener'i karşılaması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Yenişehir Mahallesi Muhtarı Salih Çuman, Doçent Doktor Banu Gürer'in ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuşmalarından sonra sözü alan İYİ Parti Genel Başkanı abisini yad ederek başladığı konuşmasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

Akşener burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Burada Ağabeyim arkadaşları var. Biz oldukça kalabalık bir aileyiz. Babamın ailesi özellikle oldukça kalabalık bir ailedir. Onlar burada, kuzenlerim burada, yeğenlerim burada, yengelerim burada ve ağabeyimi anıyoruz. Rahmetli ağabeyim, çok enteresan bir insandı. Kız-erkek ayırmaz, kızlardan yana tercih kullanırdı. Her kız çocuğunu evladı görürdü. Her genç kızı kız kardeşi görürdü. Her yaşlı kadını halası görürdü. Dolayısıyla birbiriyle çelişmeyen, birbirini rahatsız etmeyen ama zor zamanda birbirinin yanında olan bir aileyiz biz. Kimseye zararı dokunmayan, herkesin iyiliğine koşan bir ailenin insanıydı ağabeyim. Hiç talebi olmazdı. Ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Biz siyasi bir aileye mensubunuz. Benle beraber 2 İçişleri Bakanı çıkmış aileden, 1 Milli Eğitim Bakanı. 2 Batı Trakya Cumhuriyeti’nin kurucusu olan bir aileyiz. Atatürk’ün arkadaşı olan amcalarımızın bulunduğu bir aileyiz. Ve bu Cumhuriyet’in kurucusu kendini sayan bir aileyiz. Bugün burada ağabeyimin ismiyle Atatürk’ün bu resminin Türk Bayrağı ile birlikte vermenin bize neye tekâmül ettiğini size anlatamam. Çok teşekkür ediyorum. Ağabeyim için kilit taşı; bu ülkenin birliği, bütünlüğü, milletin bekası, milletin beraberliğiydi. Çok daha enteresan bir yanı var. Siyasi bir aileyiz fakat abim kişisel hiçbir talebi dile getirmemiş duayen bir politikacıydı. Soran herkse doğrusunu söyler, cebindeki 5 kuruşu yarıya paylaşırdı. İzmit’in mahpus baktığı dönemler vardır. O dönemde cezaevinde olan sağcı solcu ayırt etmeden herkesin eziyetinin karşısında durmuş bir insan. İnanmış bir Müslümandı, samimi bir dindardı. Atatürk’ü çok seven bir ailenin ferdiydi. Bu tesis umarım çocuklarımız için hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ağabeyimin ailesinde bulunan hiçbir kimseyi utandırmasın. Bizi vefasız kılmasın. Bizi inşallah dinimizin, devletimizin, milletimizin yanından hiç ayırmasın. Bu çocukların hayatının da en iyi şekilde devam etmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”

Yenişehir Mahallesi Bostanlı Sokak'ta açılan tesis açılışı sonrasında İzmit Belediyesi Lansman programına geçiş yaptı. Genel Başkan Meral Akşener'i programın yapılacağı alışveriş merkezi girişinde Kocaeli Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Ayşegül Derin Babacan karşıladı. Lansman Programı İzmit Belediyesi Kent orkestrasının müzik ziyafeti ile açılış yaptı.