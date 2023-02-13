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Akşener Malatya’da depremzedelerle buluştu. Hedefim bir canımızı daha kurtarabilmek bir cana daha umut olabilmek

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu, depremzede vatandaşlarla görüştü. Akşener; “Hedefim bir canımızı daha kurtarabilmek bir cana daha umut olabilmek" dedi...

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:11
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Malatya’da depremzedelerle buluştu

Akşener Malatya’da depremzedelerle buluştu. Hedefim bir canımızı daha kurtarabilmek bir cana daha umut olabilmek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya merkez ve Doğanşehir ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Akşener, yetkililerden yürütülen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

“HEDEFİM BİR CANIMIZI DAHA KURTARABİLMEK BİR CANA DAHA UMUT OLABİLMEK”

En çok barınma, ısınma ve ilaç talebi geldiğine dikkati çeken Akşener, bunlardan bir kısmını kendi imkanlarıyla çözmeye çalışacaklarını ancak sorun ve talepleri yetkili mercilere bildireceklerini söyledi.

Akşener; “Hedefim bir canımızı daha kurtarabilmek bir cana daha umut olabilmek. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.Bugünkü bütün meselemiz birbirimize yardımcı olabilmek. O kadar büyük bir güç ki, bu milletin birbirine olan bağlılığı" ifadelerini kullandı.

 

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