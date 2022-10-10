İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
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