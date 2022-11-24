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Gençler Başöğretmen Atatürk'ü gizli mesajla andı. Öğretmenler Günü'nde izleyen herkesi ağlatan video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 9 Kasım’da paylaştığı video Öğretmenler Günü’nü ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü anan en iyi videolardan biri oldu. Mesajda "Çünkü biz imkânsızı mümkün kılmayı senden öğrendik" ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:31
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İYİ Parti lideri Meral Akşener paylaştı. Öğretmenler Günü'nde izleyen herkesi ağlatan video

Gençler Başöğretmen Atatürk'ü gizli mesajla andı. Öğretmenler Günü'nde izleyen herkesi ağlatan video
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için hazırladığı videoyu Twitter’da sabitlenen paylaşımı yaptı. 9 Kasım tarihinde yayınlanan bu videodaki mesajlar Öğretmenler Gününü ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan en iyi videolardan biri oldu.

Akşener videoyu “Çünkü biz, imkansızı mümkün kılmayı senden öğrendik” mesajıyla yayınladı.

Bahsi edilen videoda bir grup gencin ‘Tabu’ oyununu oynadığı görüldü. Işıl adlı genç kadın ‘hürriyet’, ‘adalet’, ‘millet’, ‘cumhuriyet’ gibi kelimeleri arkadaşlarına anlatırken hep ‘tabu’, yani yasaklı kelimeyi söyledi. Oyunda son kelime ise ‘Mustafa Kemal Atatürk’ oldu. Işıl, Atatürk’ü, “Adaleti mülkün temeli kılıp, hürriyetimizin teminatı olan, milletimizin kurtarıcısı, Cumhuriyet’imizin kurucusu” sözleriyle anlattı.

Işıl’ın oyun arkadaşı “Işıl, kazandık mı? Bir şey söyle. Al işte. Bu sefer bütün yasaklı kelimeleri kullanmış. Bildik, yine kaybettik” dedi.

Işıl, “Hayır, kaybetmedik, sonsuza kadar kazandık” şeklinde yanıt verdi.

Video, “Çünkü biz, doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik” mesajıyla son buldu.

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