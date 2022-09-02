Akşener’i Şanlıurfa’da bin 500 araçlık konvoy karşıladı

Şanlıurfa/ İsmail Bayram -Ahmet Maral- Muhammed Güvenç -Mustafa Sevinç-Ahmet İlhan Kaya -İbrahim Halil Güler

Türkiye genelinde il ve ilçe ziyaretlerinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu ziyaretler kapsamında Şanlıurfa’ya geldi.

Gaziantep Karayolunda vatandaş ve partililer, uzun kuyruklar oluşturdu, şehir girişinde meşaleler ile karşılanan Akşener’e yoğun ilgi gösterildi.

Halk, STK, iş adamları ve basın mensupları ile bir araya gelecek olan Akşener; il ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek.