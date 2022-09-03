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  • Meral Akşener Şanlıurfa’da çiftçiye gelen 1 milyonluk elektrik faturasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Meral Akşener Şanlıurfa’da çiftçiye gelen 1 milyonluk elektrik faturasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldiği Şanlıurfa’da bir çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:16
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Şanlıurfa’da çiftçiye gelen 1 milyonluk elektrik faturasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Meral Akşener Şanlıurfa’da çiftçiye gelen 1 milyonluk elektrik faturasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Akşener, kente gittiğinde karşılaştığı sevgi seli karşısında aracından inerek onlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bir çiftçi "2001'den beri çiftçilik yapıyorum Şanlıurfa'da, bakın bana 1 aylık gelen elektrik faturası 1 milyon 146 bin lira" diyerek faturayı gösterince Akşener şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftçinin elektrik sorununu iletmesi üzerine Akşener, “Diyorsunuz ki bizi DEDAŞ’tan kurtarın” ifadelerini kullandı.

BİR MİLYONLUK FATURA ŞOKU

Çiftçi Abdülhadi Karageçili, elektrik sorunu için İYİ Parti Lideri Akşener’in önünü keserek, “Bakın genel başkanım bana bir ay içerisinde gelen fatura bakın. 1 milyon 146 bin liradır. Bu bir ayda gelen faturadır. Bir ay sonra gelen diğer fatura 172 bin TL'dir. Geçen yıl gelen faturalarda cep telefonumda size arz edebilirim.

Genel başkanım biz sıcak bölgenin insanları, sürekli devlet büyüklerimize saygı şefkat gösteririz, severiz biz size de oy veririz. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ eliyle vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Benden bu parayı tahsil edemediği için, halbuki mislisini tahsil ediyor çünkü desteklememizi alıyor. Devlete de fatura ödüyor, 'biz bu kadar para almadık çiftçiden' onlardan da alıyor, etti iki kar.

Bir de şu an bölgede 8-10 saat elektrik kesiliyor. Vermediği elektriğin de parasını bizden alıyor. 3 kar etmesine rağmen yine de bize zulüm ediyor. Bölgenin büyük sorunudur. Amcam oğlu banka emeklisidir, 100 dönüm arazisi var. Ödediği fatura bakın. Lütfen bize bir el atın. Biz devlet büyüklerimizi çok severiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için 2 gün Şanlıurfa'da olacak. Toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleşecek.

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