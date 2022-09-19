Meral Akşener: Siz bu insanları PKK'ya feda ettiniz, ulan siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?

YENİÇAĞ Ankara: Sevda Garipoğlu Sarıyıldız, Canan Güney Türk, Demet Sirkeci, Demet Gülap



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyet ile Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Akşener, “Meral Akşener’e Etimesgut’ta PKK’lı ama Batman’da faili meçhulcü diyorlar. Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi.” dedi.



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