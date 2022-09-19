Meral Akşener: Siz bu insanları PKK'ya feda ettiniz, ulan siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?

YENİÇAĞ Ankara: Sevda Garipoğlu Sarıyıldız, Canan Güney Türk, Demet Sirkeci, Demet Gülap
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyet ile Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti.
Burada bir konuşma yapan Akşener, “Meral Akşener’e Etimesgut’ta PKK’lı ama Batman’da faili meçhulcü diyorlar. Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi.” dedi.
"ULAN SİZ KİMSİNİZ!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2005 yılında başbakan iken Diyarbakır’da yaptığı konuşmayı hatırlatan Akşener, eski bir korucubaşının kendisine söylediklerini aktararak şöyle konuştu: “İsmini söylesem hepinizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabeyim beni aradı ve bana şöyle dedi: ‘Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durduk ettik diye."
"Siz o insanları darmaduman ettiniz, PKK’ya feda ettiniz." diyen Akşener, “Ulan siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?” şeklinde konuştu.
Akşener'in ziyaretinden kareler...
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