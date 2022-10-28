Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

Genel Başkanın yaptığı çağrının arka planını da gerekçelerini de öğrendim ve o masaya kendisi adına o teklifi getireceğim. Onun için bugün bu ziyaret gerçekleşti. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Harika ağırladılar bizi. İnşallah her şey hayırlı olur.

BTP lideri Hüseyin Baş'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Ben de sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ablama nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de bahsettiği gibi daha önce bir ziyaretimiz gerçekleşmişti. Biz zaten iadei ziyareti bekliyorduk, planlıyorduk ara ara da iletişim kanallarımız üzerinden görüşüyorduk. Ama bizim o çağrımız Sayın Genel Başkanımızın nezaketiyle de birleşti ve bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda çok müteşekkiriz.

Dolayısıyla Türkiye’nin demokrasisinin gelişmesi, Türkiye’nin parlamenter sisteme dönüşü, Türkiye’deki hükümet değişikliği… Bugün malumunuz AK Parti hükümet partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye 100 yılı vizyonunu açıklayarak esasında Cumhuriyet ibaresinin kullanılmadığı bir yeni yüzyıldan bahsederken biz burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan birlik oluşturmuş altılı masaya bir çağrıda bulunmuştuk.

Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek bu konuda meramımızı dinlemiş oldu. Biz de şunu da iletmiş olduk; Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır’ mantığıyla bizler de olalım Türkiye’deki her yaş grubu, Türkiye'nin bütün renkleri, Türkiye’nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin biz buna gönüllüyüz, istekliyiz bu isteğimizi sizin vesilenizle bütün ortaklarınıza iletmiş olalım canlı yayında çağrı yaptık şeklinde kendisi de bizleri kırmayarak bizi dinlemiş oldu.

İnşallah Türkiye’nin yarınlarına dönük güzel bir vizyon oluşturmak adına bugün tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyor kıymetli ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Baş, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı’na katılmak istediklerini söylemişti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerine İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' yanıtı gelmişti.