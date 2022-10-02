﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener Twitter'dan şunları söyledi:

“Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”