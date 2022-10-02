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Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Altılı Masa görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 21:54
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı

Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener Twitter'dan şunları söyledi:

“Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

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