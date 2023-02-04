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  • Akşener’den Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki. "Edep Yahu..."

Akşener’den Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki. "Edep Yahu..."

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Aydın’da yaptığı konuşmada “14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha belini doğrultamasınlar” diyen Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi…

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:26
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Erdoğan'ın sözlerine çok sert tepki

Akşener’den Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki. ''Edep Yahu...''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada kendisine ve partisine destek isterken tepki çekecek ifadeler kullandı.

 Erdoğan muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A SERT TEPKİ:  “EDEP YAHU”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; “Edep yahu” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Poyraz
4.02.2023 19:46
Teyyo emmi o zaman erzurumlu lar kuyrukta sürünsün daha beter olsun  
 
Misafir
4.02.2023 19:44
Kullandığı üslup ile temsil ettiği kitle çok uyumlu. Bu üslubu kullanan birisi resmiyette cumhurbaşkanı olabilir ama gerçekte benim değil.  
 
Seçim yaklaştıka seviye daha da düşecek
4.02.2023 19:43
Bir de seçim kritiğe girerse vay ülkenin, vatandaşın haline. Artık Suriye'ye mi gireriz, Yunanistan'a savaş mı açarız yoksa fetö, pkk.nın tepe yöneticilerinden birini mi ele geçiririz bilemem  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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