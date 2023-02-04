Akşener’den Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki. ''Edep Yahu...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada kendisine ve partisine destek isterken tepki çekecek ifadeler kullandı.

Erdoğan muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A SERT TEPKİ: “EDEP YAHU”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; “Edep yahu” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: