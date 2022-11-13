İYİ Parti lideri Meral Akşener'den İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkini açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama geldi.

Akşener tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilenirken, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

Akşener tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…"